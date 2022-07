Clubicoon Dries Mertens vertrekt na negen jaar bij Napoli. Het contract van de ervaren Belg liep afgelopen seizoen af en er is geen akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis.

Napoli bedankt Mertens zondagochtend op sociale media uitgebreid voor bewezen diensten. De club uit de Serie A wilde het contract van de 35-jarige aanvaller naar eigen zeggen graag verlengen, maar Mertens zou niet akkoord zijn gegaan met de aanbieding.

Zo komt er na negen jaar een einde aan de succesvolle periode van Mertens in Napels. De 105-voudig international werd in de zomer van 2013 overgenomen van PSV en groeide in rap tempo uit tot vaste kracht in Italië. Hij speelde in totaal 397 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij 148 keer scoorde en 90 assists leverde.

In juni 2020 kroonde Mertens zich tot topscorer aller tijden van Napoli door Marek Hamsik (120 doelpunten) af te troeven. Lorenzo Insigne staat met 122 treffers op de tweede plek op de eeuwige ranglijst. Hij speelt inmiddels niet meer voor Napoli.

Mertens won met Napoli twee keer de Coppa Italia en een keer de Italiaanse supercup. In de competitie slaagde de Belg er met zijn ploeg niet in de jarenlange hegemonie van Juventus te doorbreken. In 2021 ging de titel naar Internazionale en afgelopen seizoen werd AC Milan kampioen.

Het is nog niet bekend waar Mertens zijn loopbaan vervolgt. Hij speelde eerder in zijn carrière voor Gent, Eendracht Aalst, AGOVV, FC Utrecht en dus PSV. Met de Eindhovenaren won Mertens een keer de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Namens België was Mertens actief op de EK's van 2016 en 2021 en de WK's van 2014 en 2018.