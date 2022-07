Trainer Thomas Tuchel van Chelsea maakt zich ernstige zorgen over de staat van zijn elftal. De Duitser zag de Londenaren zaterdagavond in Orlando kansloos ten onder gaan tegen stadgenoot Arsenal (4-0).

"Ik ben verre van relaxed", zei Tuchel na het vriendschappelijke duel volgens de BBC. "We waren simpelweg niet goed genoeg en totaal niet competitief. De nederlaag is verdiend. Het zorgwekkendste is dat Arsenal veel meer inzet toonde, zowel in fysiek als mentaal opzicht."

Bij rust leidde Arsenal al met 2-0 door doelpunten van Gabriel Jesus en Martin Ødegaard. In de tweede helft maakten Bukayo Saka en Albert Sambi Lokonga de overtuigende overwinning compleet. Hakim Ziyech viel twintig minuten voor tijd nog in, maar ook hij kon de pijn bij Chelsea niet verzachten.

"We kunnen als argument aanbrengen dat Arsenal met de sterkste opstelling speelde", zei Tuchel. "Ze werken al langere tijd met deze spelers en hebben zich alleen maar versterkt. Wij speelden niet in onze sterkste samenstelling, maar dat verklaart slechts een deel van deze nederlaag. Het andere deel is zorgwekkend."

Chelsea versterkte zich deze zomer weliswaar met aanvaller Raheem Sterling en verdediger Kalidou Koulibaly, maar 'The Blues' zagen ook enkele spelers vertrekken. Romelu Lukaku keerde terug bij Internazionale en Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (FC Barcelona) trokken transfervrij weg van Stamford Bridge.

'Ik kan niet garanderen dat we klaar zijn voor de competitiestart'

De druk ligt er zodoende direct op voor Todd Boehly, die zijn eerste transferperiode meemaakt als eigenaar van Chelsea. De Amerikaanse zakenman nam eind mei de aandelen over van Roman Abramovich. De Rus was door de oorlog in Oekraïne genoodzaakt om de club te verkopen.

Tuchel hoopt dat hij op korte termijn toch nog aanwinsten kan verwelkomen. "Door het vertrek van enkele kwaliteitsspelers hadden we dringend behoefte aan versterkingen. We hebben twee spelers van kwaliteit gehaald, maar we zijn nog niet competitief. Dat heeft iedereen helaas kunnen zien."

Heel veel tijd heeft Chelsea niet meer om zaken te doen, want over twee weken gaat de Premier League al van start. 'The Blues' beginnen op 6 augustus met een uitwedstrijd tegen Everton. "Ik kan niet garanderen dat we klaar zijn voor de competitiestart", benadrukte Tuchel, die zijn ploeg al helemaal niet naast Manchester City en Liverpool wilde leggen.

"Gezien de laatste twee weken en de wedstrijd tegen Arsenal moeten we die teams niet eens noemen. We zijn dik verslagen door een team dat komend seizoen niet eens in de Champions League speelt. Het lijkt erop dat Arsenal veel verder is."