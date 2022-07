Terwijl de meeste clubs nog vol in de voorbereiding zitten voor het nieuwe seizoen, speelt PSV vanaf komende zaterdag al vier officiële wedstrijden in anderhalve week. Trainer Ruud van Nistelrooij en Luuk de Jong hebben er vertrouwen in dat de Eindhovenaren goed omgaan met het volle speelschema.

"We weten dat we een druk programma zullen krijgen. We hebben een goede voorbereiding gehad, dus we moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn om elke drie of vier dagen een wedstrijd te spelen. We moeten 100 procent zijn. Er zijn geen excuses", zei De Jong zaterdagavond na het oefenduel met Real Betis tegen ESPN.

Door de 2-1-overwinning op de Spaanse club - Cody Gakpo en Phillipp Mwene scoorden - sloot PSV de oefencampagne met een positief gevoel af. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen heeft nu een week om zich voor te bereiden op het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal, dat zaterdag op het programma staat.

De vraag is of Van Nistelrooij ervoor kiest om met zijn sterkste opstelling te starten. PSV gaat drie dagen later op bezoek bij AS Monaco voor het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League, een op papier veel belangrijkere wedstrijd.

Luuk de Jong vindt dat het drukke speelschema geen excuus mag zijn voor PSV. Foto: Getty Images

Van Nistelrooij: 'Duel met Ajax nemen we zeer serieus'

Van Nistelrooij zelf is er nog niet helemaal over uit. De trainer wil eerst afwachten hoe zijn spelers er na de wedstrijd tegen Real Betis fysiek voor staan voordat hij een basiself voor de wedstrijd tegen Ajax gaat formeren.

"We kijken natuurlijk naar de wedstrijden die daarna komen, maar we weten ook hoe serieus die wedstrijd (tegen Ajax, red.) voor ons is. Zeer serieus", benadrukte Van Nistelrooij in gesprek met ESPN.

"Ik ga eerst alles op een hoop gooien en kijken naar jongens die nog eventueel aanhaken. Dan gaan we komende week heel goed plannen. Het is duidelijk waar we voor spelen: de supercup. En die is zeer belangrijk. We zullen elke wedstrijd maximaal gaan."

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen Ajax en PSV begint zaterdag om 20.00 uur in Amsterdam. De ploeg van Van Nistelrooij speelt in de anderhalve week die volgt twee keer tegen AS Monaco (2 en 9 augustus) en tegen FC Emmen (6 augustus), de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.