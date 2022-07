FC Barcelona heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de officieuze Clásico tegen Real Madrid gewonnen. De Catalanen zegevierden voor het oog van ruim 60.000 toeschouwers met 1-0 in Las Vegas, waar Robert Lewandowski zijn officieuze debuut maakte. Elders in de Verenigde Staten won Manchester City een oefenduel met Bayern München door het eerste doelpunt van Erling Haaland.

Raphinha zorgde in de 27e minuut op schitterende wijze voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De deze zomer van Leeds United overgekomen aanvaller nam de bal aan de rand van het strafschopgebied uitstekend aan en liet doelman Thibaut Courtois kansloos met een onberispelijk schot in de rechterbovenhoek.

Na 45 minuten kwam er een einde aan de eerste wedstrijd van Lewandowski in het shirt van FC Barcelona. De 33-jarige Pool, die een voorhoede vormde met Ansu Fati en Raphinha, was een van de spelers die halverwege werden gewisseld in het Allegiant Stadium.

De door Manchester United begeerde Frenkie de Jong, van wie nog altijd niet duidelijk is of hij bij Barcelona blijft, mocht na rust juist zijn opwachting maken. Later in de tweede helft kwam ook Memphis Depay het veld in. De spits mag vertrekken van de Catalaanse club. Sergiño Dest betrad tegelijkertijd met Memphis het veld.

Het duel met rivaal Real Madrid was voor FC Barcelona de tweede wedstrijd in de Verenigde Staten. De ploeg van trainer Xavi won afgelopen woensdag met 6-0 van Inter Miami. In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) speelt Barcelona in Dallas nog een oefenduel met Juventus.

Het nieuwe seizoen in La Liga begint voor FC Barcelona op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Landskampioen Real Madrid trapt een dag later af met een uitduel met UD Almería. De 'Koninklijke' speelt dinsdagavond nog in de VS tegen het Mexicaanse Club América en vier dagen later tegen Juventus.

Aanwinst Robert Lewandowski moest de nodige handtekeningen uitdelen in Las Vegas. Aanwinst Robert Lewandowski moest de nodige handtekeningen uitdelen in Las Vegas. Foto: Getty Images

Haaland maakt eerste doelpunt voor Manchester City

Elders in de VS, in Greenfield in de staat Wisconsin, stonden er met Manchester City en Bayern München ook twee grootmachten tegenover elkaar. 'The Citizens' wonnen het oefenduel met 1-0 door een doelpunt van Haaland in de twaalfde minuut.

De Noorse spits gleed de bal binnen na een strakke voorzet van Jack Grealish. Het was de eerste treffer van Haaland in dienst van Manchester City, dat hem deze zomer overnam van Borussia Dortmund. Hij werd halverwege gewisseld.

Bij Bayern München vielen zomerse aanwinsten Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de tweede helft in. De wedstrijd lag in de eerste helft lange tijd stil vanwege onweer.

Manchester City en Bayern München spelen zaterdag al hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen. City neemt het in de strijd om de FA Community Shield op tegen Liverpool en Bayern wacht een krachtmeting met RB Leipzig om de Duitse supercup.