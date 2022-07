PSV heeft zaterdag de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij was in het Philips Stadion met 2-1 te sterk voor Real Betis.

Cody Gakpo opende in de zevende minuut de score voor PSV. De aanvaller werd na een hakje van Guus Til bediend door Noni Madueke en schoot raak in de verre hoek.

De Eindhovenaren verzuimden de voorsprong daarna uit te breiden. Zo miste Madueke van dichtbij en stuitte hij even later op Betis-doelman Claudio Bravo. Ook Luuk de Jong kreeg voor rust een aantal kansen op de 2-0, maar hij zijn vizier stond eveneens niet op scherp.

Vroeg in de tweede helft was het wel raak voor Betis toen Juanmi raak kopte uit een hoekschop. PSV raakte niet van slag en kwam ruim twintig minuten weer op voorsprong via invaller Phillip Mwene. De verdediger scoorde vanaf de rand van het zestienmetergebied. Een treffer van invaller Yorbe Vertessen werd in de slotfase nog afgekeurd wegens buitenspel.

PSV bereidde zich tegen Betis voor op de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Die wordt volgende week zaterdag in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.

Drie dagen later gaat PSV op bezoek bij AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren beginnen op 6 augustus aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.