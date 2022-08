Middenvelder Fredrik Midtsjø maakt na vijf seizoenen AZ per direct de overstap naar Galatasaray. Dat bevestigt de club uit Alkmaar dinsdag.

Het is niet bekendgemaakt voor welk bedrag Midtsjø - die bij AZ nog een contract tot medio 2023 had - naar de Turkse recordkampioen overstapt. Naar verluidt gaat het om 3,5 miljoen euro. De 28-jarige Noor is na Owen Wijndal de tweede basisspeler die deze zomer uit Alkmaar vertrekt.

Midtsjø kwam in de zomer van 2017 voor 2,2 miljoen euro over van Rosenborg BK. Bij AZ was hij vijf seizoenen lang een vaste waarde en was hij, mits fit, verzekerd van een basisplaats. In totaal kwam hij tot 194 wedstrijden in Noord-Holland, waarin hij zeven keer scoorde. Midtsjø won met AZ geen prijzen; wel speelde hij in 2018 de bekerfinale tegen Feyenoord (0-3-verlies).

Voor Galatasaray verliep het afgelopen seizoen teleurstellend. De club eindigde als dertiende in de Turkse Süper Lig. Deze zomer ontsloeg Galatasaray trainer Domènec Torrent, die werd vervangen door oud-speler Okan Buruk. In Istanboel wordt Midtsjø ploeggenoot van de Nederlanders Patrick van Aanholt en Ömer Bayram.

AZ schakelde vorige week in Europees verband Tuzla City uit en plaatste zich zo voor de derde voorronde van de Conference League, waarin de ploeg uitkomt tegen Dundee United. Donderdag is in Schotland de eerste ontmoeting.

De Alkmaarders spelen op zondag 7 augustus de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Ze nemen het dan op tegen Go Ahead Eagles. Dat duel wordt afgewerkt in Alkmaar.