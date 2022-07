Erik ten Hag is er zaterdag niet in geslaagd om ook zijn vierde oefenwedstrijd als trainer van Manchester United te winnen. 'The Red Devils' gaven in het Australische Perth na rust een 2-0-voorsprong uit handen tegen Aston Villa: 2-2.

Jadon Sancho zorgde op fraaie wijze voor de openingstreffer door raak te volleren uit een voorzet van Luke Shaw. United maakte er voor rust met veel fortuin ook nog 2-0 van in Perth, waar het vooral in de eerste helft erg hard regende. Marcus Rashford zag zijn poging via het been van Aston Villa-verdediger Matty Cash in het doel verdwijnen.

In de tweede helft deed de ploeg van manager Steven Gerrard wat terug via Leon Bailey. Het leek bij 2-1 te blijven, maar vlak voor tijd sleepte Aston Villa toch nog een gelijkspel uit het vuur. Calum Chambers kopte in extremis raak uit een corner.

Donny van de Beek stond aan de aftrap bij Manchester United. Hij was een van de tien spelers die in de tweede helft bij een 2-1-voorsprong naar de kant werden gehaald. Tyrell Malacia en Tahith Chong mochten op dat moment juist hun opwachting maken. Lisandro Martínez zat niet in de selectie voor het oefenduel.

De wedstrijd tegen Aston Villa was het slot van het trainingskamp van United in Australië. De ploeg van Ten Hag won daar eerder wel de oefenwedstrijden tegen Melbourne Victory (1-4) en Crystal Palace (3-1).

Manchester United vervolgt de oefencampagne over een week met een wedstrijd tegen Atlético Madrid in de Noorse hoofdstad Oslo. Een dag later volgt een oefenduel met Rayo Vallecano op Old Trafford. Het Premier League-seizoen begint voor United op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.