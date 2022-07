De vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt gaat zaterdagmiddag niet door. Binnen de selectie van de Amsterdammers zijn meerdere spelers positief getest op het coronavirus.

De besmettingen bij Ajax kwamen vrijdagavond aan het licht. Na contact met Eintracht Frankfurt is besloten om geen risico's te nemen en de oefenwedstrijd te schrappen. Het is niet bekend welke spelers van Ajax positief zijn getest.

Het oefenduel met Europa League-winnaar Frankfurt zou om 15.00 uur beginnen en was de afsluiting van het trainingskamp van Ajax in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. De ploeg van trainer Alfred Schreuder vliegt zaterdag gewoon terug naar Nederland, maar zonder de positief geteste spelers.

Ajax speelde in Oostenrijk alleen een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dat duel werd dinsdag met 3-2 gewonnen. Eerder deze zomer oefende de 36-voudig landskampioen tegen SV Meppen (3-0), SC Paderborn (2-5), NK Lokomotiva Zagreb (3-0) en KAS Eupen (1-1).

De Amsterdammers vervolgen de oefencampagne dinsdag met een benefietwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het is nog niet bekend of het duel met de Oekraïense topclub wél door kan gaan.

Over een week speelt Ajax al de eerste serieuze wedstrijd van het nieuwe seizoen. De landskampioen neemt het dan in eigen huis op tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Op 6 augustus begint Ajax het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.