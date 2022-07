Vanity Lewerissa is kankervrij, zo maakte de elfvoudig international van de Oranjevrouwen vrijdag bekend. De 31-jarige middenvelder werd in februari gediagnosticeerd met borstkanker.

"Op 21 februari schreef ik: het is een pad dat je liever niet bewandelt in je leven", meldt Lewerissa op Instagram. "Dit pad heb ik met heel veel tegenslagen, tranen, strijd, moed en heel veel steun van mijn ouders, broers, vrienden en familie bewandeld. Vandaag heb ik te horen gekregen dat alles weg is. Het is weg! Kankervrij!"

"Ik heb gestreden, met twee gestrekte benen vooruit en overwonnen", vervolgt ze. "Ik ben zo trots op mezelf. Speciale dank aan mijn artsen, chirurgen en verpleegafdeling A5, die mij geholpen en gesteund hebben."

Haar bericht kan rekenen op veel reacties van (oud-)internationals, onder wie Anouk Hogendijk, Lieke Martens, Kika van Es, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse.

Vanity Lewerissa speelde op het EK van 2017 één wedstrijd voor Oranje. Foto: Getty Images

Lewerissa werd Europees kampioen met Oranje

Lewerissa maakte in 2017 deel uit van de Oranjeselectie die in eigen land Europees kampioen werd. De aanvalster kwam tijdens dat toernooi eenmaal in actie. Een jaar later besloot ze zich vanwege een gebrek aan perspectief op speeltijd niet meer beschikbaar te stellen.

Lewerissa begon haar carrière bij VVV-Venlo en speelde later voor PSV en Ajax. In totaal speelde ze 116 wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie. Vorig jaar stapte ze over van Ajax naar het Belgische Standard Femina, de vrouwentak van Standard Luik.

In de zomer van 2021 gaf ze aan te stoppen. Kort daarna besloot ze terug te keren bij Standard Femina, om daar een lichting jongere speelsters met haar ervaring te helpen.