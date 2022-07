Fortuna Sittard heeft vrijdag Iñigo Córdoba aangetrokken. De 25-jarige Spanjaard werd afgelopen seizoen door Go Ahead Eagles gehuurd van Athletic Club, waar zijn contract werd ontbonden.

De transfervrije Córdoba heeft voor twee seizoenen getekend in Sittard, met een optie voor een derde seizoen. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij in totaal tot 35 wedstrijden voor Go Ahead. Daarin scoorde Córdoba twaalf keer en leverde hij twee assists.

"We zijn enorm trots dat de handtekeningen inmiddels staan. Iñigo had de keuze uit verschillende aanbiedingen, maar gelooft in onze ambities. Dat we hem uiteindelijk toch weten vast te leggen, is een mooie bevestiging van de stappen die we als club maken", aldus technisch manager Sjoerd Ars.

Córdoba werd door Athletic Club ook verhuurd aan Deportivo Alavés. Hij is de veertiende nieuweling die deze zomer de overstap naar Fortuna maakt.

Fortuna Sittard werd afgelopen seizoen vijftiende in de Eredivisie, Go Ahead eindigde twee plekken hoger. De Limburgers beginnen het Eredivisie-seizoen op 6 augustus met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

FC Emmen versterkt zich met aanvaller Güçlü

Promovendus FC Emmen heeft de selectie versterkt met Metehan Güçlü. De Frans-Turkse aanvaller ondertekent een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaar.

FC Emmen huurde de 23-jarige Güçlü vorig seizoen na de winterstop al van de Franse club Valenciennes. Vanwege blessures speelde Güçlü, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, slechts negen wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer.

Emmen won afgelopen seizoen de Keuken Kampioen Divisie en verzekerde zich zodoende van promotie naar de Eredivisie.