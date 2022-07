PSV heeft Savio definitief binnen. De achttienjarige aanvaller uit Brazilië wordt voor één seizoen gehuurd van Troyes en sluit per direct aan bij de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij.

Eerder deze maand bereikte PSV al een akkoord met Troyes over de huurtransfer, maar destijds moest de Braziliaan nog een medische keuring ondergaan. Verder moest al het papierwerk, waaronder de werkvergunning, nog in orde worden gemaakt. Dat is nu allemaal achter de rug.

Hoewel het om een huur van één seizoen gaat, bestaat bij PSV de wens langer te beschikken over de aanvaller.

"Wij hopen dat deze overeenkomst de start is van een lang traject waarin hij veel mooie momenten met PSV gaat beleven", zegt directeur voetbalzaken John de Jong vrijdag op de clubsite. "Dit is voor hem de eerste stap buiten Brazilië. We gunnen hem de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe club. Tegelijkertijd zijn we enorm overtuigd van zijn talent."

Savio vierde in 2020 zijn debuut voor Atlético Mineiro, dat hem in juni verkocht aan City Football Group. Troyes maakt net als onder meer Manchester City, Melbourne City en New York City deel uit van deze holding.

PSV is deze zomer zeer actief op de transfermarkt

Eerder deze transferperiode legde PSV reeds Boy Waterman (OFI Kreta), Walter Benítez (OGC Nice), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers, huur), Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Luuk de Jong (Sevilla), Guus Til (Spartak Moskou, was verhuurd aan Feyenoord) en Jarrad Branthwaite (Everton, huur) vast.

De Eindhovenaren spelen volgende week zaterdag hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen, wanneer Ajax de opponent is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.