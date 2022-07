FC Barcelona heeft voor de komende 25 jaar een kwart van de televisierechten afgestaan. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sixth Street betaalt daar naar verluidt zo'n 500 miljoen euro voor.

De Catalanen kunnen het geld goed gebruiken vanwege de financiële problemen. Voorzitter Joan Laporta zei bij de bekendmaking dat de deal "een belangrijke hoeveelheid extra geld oplevert".

Vorige week werd de verkoop van 10 procent van de televisierechten voor La Liga-wedstrijden voor ruim 200 miljoen euro al bekend. Daar kwam vrijdag de bekendmaking van een volgende 15 procent bij.

FC Barcelona gaat al lange tijd gebukt onder enorme financiële problemen. Laporta liet vorig jaar, rond het vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain, optekenen dat de Catalanen voor meer dan 1 miljard euro in het krijt staan.

Ondanks die schuldenlast legden de Catalanen deze zomer al fikse transfersommen neer voor Robert Lewandowski (45 miljoen euro) en Raphinha (58 miljoen euro). Het is maar de vraag of dit duo (en de transfervrije nieuwkomers Franck Kessié en Andreas Christensen) door de strenge regels in La Liga kan worden ingeschreven voor het nieuwe seizoen. De deal met Sixth Street is in dat opzicht goed nieuws voor de 26-voudig kampioen van Spanje.

Robert Lewandowski werd door FC Barcelona overgenomen van Bayern München. Foto: Getty Images

FC Barcelona zou openstaan voor vertrek De Jong

Deze transferzomer incasseerde FC Barcelona alleen een vergoeding van 20 miljoen euro voor Philippe Coutinho. De Braziliaan werd al verhuurd aan Aston Villa en maakt definitief de overstap naar de Premier League-club. De som van enkele miljoenen die Sporting CP betaalt om Francisco Trincão te huren, is niet meegerekend.

Volgens Catalaanse media staat FC Barcelona open voor een vertrek van Frenkie de Jong, die minimaal 75 miljoen euro zou moeten opleveren. Manchester United wordt al een tijdje in verband gebracht met de 25-jarige middenvelder.