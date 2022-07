Brian Brobbey is blij dat hij na een kortstondig Duits avontuur weer terugkeert bij Ajax. De Amsterdamse landskampioen bevestigde vrijdag dat de spits voor 16,35 miljoen euro wordt overgenomen van RB Leipzig.

"Het was tijd om naar huis te gaan", zegt Brobbey in een reactie bij Ajax TV. De twintigjarige spits tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Amsterdammers.

Brobbey moest lang wachten op zijn gedroomde transfer, doordat Leipzig en Ajax maar niet tot een overeenkomst kwamen. "Ik bleef mijn zaakwaarnemer steeds berichten van: wanneer is het klaar? De onderhandelingen tussen de clubs duurden lang. Zelf was ik er al veel eerder uit."

Een jaar geleden vertrok Brobbey op transfervrije basis van Ajax naar Leipzig, maar bij de Duitse club kwam hij niet uit de verf. Na een half jaar werd de spits weer verhuurd aan Ajax, waarbij hij met zeven treffers in elf competitiewedstrijden een groot aandeel had in het behalen van de landstitel.

'Ik ga nergens meer heen'

Tijdens het afgelopen seizoen maakte hij er al geen geheim van dat hij dolgraag bij de Amsterdammers wilde blijven. Doordat de spits nog tot 2025 bij Leipzig onder contract stond, moest hij de afgelopen twee weken tegen zijn zin meetrainen bij de Duitse club. "Ik had een gezellig team in Duitsland, vermaakte me goed, maar ik heb ze hier in Amsterdam echt gemist."

"Bij Leipzig kende ik een moeilijke periode, maakte ik weinig minuten. Maar ik ben de mensen daar wel dankbaar dat ze me terug lieten gaan naar Ajax", zegt hij.

Brobbey hoopt komend seizoen van waarde te kunnen zijn voor de Amsterdammers. "Ik wil belangrijk zijn met doelpunten en de lijn van vorig jaar doortrekken. Dit is gewoon mijn huis. Nee, ik ga nergens meer heen."