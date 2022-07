Sparta Rotterdam heeft Jonathan de Guzman gecontracteerd. De veertienvoudig Oranje-international komt over van OFI Kreta.

De 34-jarige De Guzman tekent een contract tot medio 2023 bij Sparta, met een optie op een extra seizoen. De middenvelder speelde eerder voor onder meer Feyenoord, Villarreal en Napoli.

"Het mag duidelijk zijn dat we met het binnenhalen van Jonathan direct een brok ervaring toevoegen aan ons team", zegt Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Sparta Rotterdam.

"Naast zijn ervaring kennen we allemaal de kwaliteiten van Jonathan, zowel voetballend aan de bal als controlerend op het middenveld, wat voor een impuls zal zorgen."

Jonathan de Guzman viert een treffer namens Feyenoord in het seizoen 2006/2007. Jonathan de Guzman viert een treffer namens Feyenoord in het seizoen 2006/2007. Foto: Pro Shots

De Guzman won brons op het WK met Oranje

De Guzman brak in het seizoen 2005/2006 door bij Feyenoord, de club die hij in 2010 verliet voor Real Mallorca. Daarna kwam de middenvelder uit voor Villarreal, Swansea City, Napoli, Carpi, Chievo Verona en Eintracht Frankfurt alvorens hij in 2020 een verbintenis tekende bij OFI Kreta.

In 2014 maakte De Guzman deel uit van de Oranjeselectie die als derde eindigde op het WK in Brazilië. Zijn laatste interland speelde de geboren Canadees op 31 maart 2015 tegen Spanje (2-0-zege voor Oranje in een oefenduel).

In een eerder stadium versterkte Sparta Rotterdam zich met onder anderen Nick Olij, Younes Namli en Omar Rekik.

Vitesse huurt jonge aanvaller Sankoh van VfB Stuttgart

Vitesse meldde vrijdag de komst van aanvaller Mohamed Sankoh. De 18-jarige Nederlander komt op huurbasis over van het Duitse VfB Stuttgart en sluit per direct aan bij de Arnhemmers. Hij wordt voor één seizoen gehuurd.

"Ik ben heel blij met mijn overstap naar Vitesse, dat mij het podium biedt om mezelf te laten zien in de Eredivisie. Ik heb het gevoel dat Vitesse voor mij de ideale club is om mezelf verder te ontwikkelen. Ik voel mezelf steeds fitter worden en ga er alles aan doen om het team zo goed mogelijk te helpen met mijn kwaliteiten", zegt Sankoh.

De aanvaller werd in 2018 door Stoke City weggeplukt bij Sparta. In 2020 verhuisde hij naar Stuttgart, dat afgelopen seizoen net wist te ontsnappen aan degradatie. Sankoh, die vorig seizoen lang uit de roulatie was met een zware knieblessure, verlengde eind vorig jaar zijn contract in Stuttgart tot medio 2026.