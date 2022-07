Erik ten Hag hoopt dat Manchester United na het aantrekken van Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Lisandro Martínez voorlopig nog niet stopt met het zoeken naar nieuwe aanwinsten op de transfermarkt. Dat zei de coach vrijdagochtend op een persconferentie in het Australische Perth, waar United het zaterdag in een oefenduel opneemt tegen Aston Villa.

Hoewel Ten Hag blij is zijn eerste aanwinsten binnen te hebben, kijkt hij vooral ook al verder vooruit. "We moeten onze selectie nog verder versterken. We zijn op zoek, maar willen wel de juiste spelers halen", zei hij.

Van de nieuwe aanwinsten is alleen Malacia meegereisd naar het trainingskamp in Thailand en Australië, waar United zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. "Als we terug in Manchester zijn, zullen Eriksen en Martínez aansluiten. We moeten het team zo snel mogelijk ontwikkelen met de spelers die we hebben. Ik ga ervan uit dat ze snel integreren binnen het team."

"We hebben Eriksen aangetrokken voor het middenveld, daar zijn we heel blij mee. Ik ben tot nu toe ook tevreden over de optredens van onze middenvelders en aanvallers. Maar dit seizoen komen er veel wedstrijden, met ook nog een WK tussendoor. Daarom hebben we een brede selectie nodig. Dat is essentieel als we succesvol willen zijn", zei de United-manager.

In Perth werd Ten Hag tevens opnieuw gevraagd naar de status rondom Cristiano Ronaldo, die niet met United meereisde naar Thailand en Australië. "De situatie is hetzelfde als vorige week. Zorgwekkend is niet het juiste woord. Ik focus me voorlopig op de spelers die er wel zijn. Zij doen het heel goed en zijn in vorm. Verder kijk ik uit naar de rentree van Ronaldo. Als hij weer bij ons is, zullen we hem ook in het team integreren."

Harry Maguire tijdens de oefenwedstrijd tegen Crystal Palace Harry Maguire tijdens de oefenwedstrijd tegen Crystal Palace Foto: Getty Images

'Boegeroep stopt door te presteren'

United won tot dusver alle drie de oefenwedstrijden die het speelde tijdens het trainingskamp. Het werd 3-1 tegen Crystal Palace, 4-0 tegen Liverpool en 4-1 tegen Melbourne Victory. "Voor onze teamspirit is het heel goed dat we lange tijd samen zijn. Je ziet dat de spelers zich ontwikkelen, meer naar elkaar toegroeien en beter gaan spelen."

Vooral dat laatste is volgens Ten Hag nodig om het boegeroep richting zijn ploeg, en met name aanvoerder Harry Maguire, te stoppen. "Het boegeroep maakt tegenwoordig helaas deel uit van het voetbal. Maar ik weet zeker dat het minder zal worden. Het team en Harry kunnen dat boegeroep zelf stoppen door te presteren."

Maguire moest het dinsdag tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace ontgelden en werd tijdens elk balcontact uitgefloten. "Toch zagen we ook dat het boegeroep afnam bij goed spel. Ik denk dat Maguire en het team recent indruk hebben gemaakt met de manier waarop er werd gespeeld."