Sébastien Haller heeft donderdag via sociale media een update over zijn medische situatie gegeven. De oud-spits van Ajax, bij wie eerder deze week een tumor in zijn teelbal werd geconstateerd, heeft een medische ingreep ondergaan.

"Ik wil jullie laten weten dat de eerste stap is voltooid", schrijft de Ivoriaans international bij een foto waarop hij liggend in een ziekenhuisbed zijn duim opsteekt.

"Ik wil het medische team van Dortmund bedanken voor hun uitzonderlijke hulp", vervolgt de 28-jarige Haller, die deze zomer Ajax verruilde voor Borussia Dortmund. "En ik ben ook het verplegend personeel in het ziekenhuis enorm dankbaar voor hun welwillendheid."

"Altijd een lach op zijn gezicht. We hopen dat je snel beter wordt", reageert Dortmund op het bericht van de aanvaller.

'Ik kom sterker terug'

Het is nog niet bekend of het om een goed- of kwaadaardige tumor gaat. Deze week vinden meer onderzoeken plaats in een gespecialiseerd medisch centrum.

Haller gaf dinsdag ook al een update over zijn situatie, een dag nadat het nieuws over de tumor naar buiten kwam.

"Dankzij jullie weet ik dat dit slechts een obstakel is op onze weg samen", schreef hij toen. "Ik zal me nu concentreren op mijn herstel om sterker terug te komen. Ik zie jullie straks weer op het veld om onze volgende overwinningen te vieren."