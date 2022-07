Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg had donderdagavond moeite om haar emoties in bedwang te houden nadat de Duitse voetbalsters de halve finales van het EK hadden bereikt. Na de 2-0-zege op Oostenrijk gingen haar gedachten vooral terug naar oud-voetballer Uwe Seeler, die donderdag op 85-jarige leeftijd overleed.

"Het nieuws over zijn overlijden heeft ons diep geraakt", zei Voss-Tecklenburg. Haar ploeg werd vlak na de teambespreking op de hoogte gebracht van het nieuws over Seeler, die wordt gezien als de grootste speler in de geschiedenis van Hamburger SV.

"Het was niet eenvoudig om daarna weer te focussen op ons spel. Ik weet dat hij naar onze wedstrijd had willen kijken en daarom speelden we vooral ook voor Uwe", bekende de bondscoach van de Duitse voetbalsters.

In Londen speelde haar ploeg met rouwbanden en voorafgaand aan het treffen met Oostenrijk was er een minuut stilte. "Tijdens die minuut stilte dacht ik aan Uwe, zijn familie, zijn vrouw. Ik kende ze allemaal. Daarom wilde ik dat moment echt benutten. Het kostte me daarna wel wat meer moeite om me weer te focussen op de wedstrijd."

"Uwe was altijd vriendelijk, behulpzaam en enthousiast. Hij volgde onze ploeg op de voet. Misschien hebben we hem nog gelukkig kunnen maken met onze zege. Dat hoop ik tenminste", zei Voss-Tecklenburg.

Duitsland treft mogelijk Nederland in halve finale

Makkelijk had haar ploeg het in Londen overigens niet. Duitsland, de olympisch kampioen van 2016, had aanvankelijk moeite om de favorietenrol waar te maken. "Het was een enorm intense wedstrijd. Negentig minuten lang ging het heen en weer. Wat dat betreft moet ik ook Oostenrijk een compliment maken: ze hebben eindeloos gevochten. Uiteindelijk hebben wij ook vooral geluk gehad."

Bij het EK van 2017 en het WK van 2019 strandde de Duitse ploeg nog in de kwartfinales. "We zijn daarom ook ontzettend blij en trots dat we eindelijk weer een keer een halve finale hebben bereikt", zei Voss-Tecklenburg.

Duitsland is in de halve finales mogelijk de tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met de sterke Franse ploeg.