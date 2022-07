AZ-trainer Pascal Jansen is tevreden met het spel van zijn ploeg tegen Tuzla City (1-0), maar verwacht volgende week een lastige wedstrijd in Bosnië en Herzegovina. "Het zal een gevecht worden."

AZ begon goed tegen Tuzla City, de nummer twee van afgelopen seizoen in de Bosnische competitie, zo zag ook Jansen. "In de eerste helft hebben we bij vlagen het spel op de mat gelegd dat we willen zien. Het is een lastige tegenstander, die hier komt om te ontregelen en te counteren. Jammer dat we niet één of twee doelpunten meer hebben gemaakt, dat had het aangenamer gemaakt."

Na een goede start en een snelle openingstreffer van Dani de Wit vanaf de strafschopstip viel AZ terug in niveau tegen de verdedigende tegenstander. Bruno Martins Indi, sinds dit seizoen de vaste aanvoerder van AZ, zag ook dat de Bosniërs erg defensief speelden.

"We hadden te maken met een tegenstander die zes of zeven man in de laatste lijn hield. Maar goed, hier moeten we van leren. We moeten sneller van kant naar kant en dan de aanvallers in stelling brengen."

De aanvoerder prees Jens Odgaard, die zijn eerste officiële wedstrijd voor de Alkmaarders speelde. "Het is de eerste wedstrijd van Jens; als je ziet hoe hij speelt, hij veroorzaakt ook die penalty. Hij komt hier met een bepaalde flair. De jongens die erin kwamen, deden het ook goed. We zijn gewoon een goed en sterk team."

Jansen weet echter dat de strijd nog niet gestreden is na de nipte overwinning in eigen huis. "Volgende week zal het een pittig duel worden. Zij hebben nu een uitslag waar ze niet ontevreden over hoeven zijn. Het zal een gevecht worden."