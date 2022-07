AZ is het Europese seizoen donderdag begonnen met een kleine zege. De ploeg van coach Pascal Jansen won de heenwedstrijd tegen het Bosnische FK Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League met 1-0.

Dani de Wit maakte in de twaalfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in Alkmaar. De middenvelder benutte een strafschop.

AZ kreeg in het vervolg van de wedstrijd een aantal kansen, maar verzuimde de voorsprong te verdubbelen. Zo belandde een schot van Milos Kerkez op de lat.

De return tussen AZ en Tuzla City staat volgende week donderdag op het programma in Sarajevo. De winnaar van het tweeluik speelt in de derde voorronde tegen Dundee United uit Schotland. Daarna moet nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi te bereiken.

Dani de Wit juicht na zijn openingstreffer. Dani de Wit juicht na zijn openingstreffer. Foto: ANP

De Wit opent score uit strafschop

In het AFAS Stadion was de eerste kans voor Tuzla City, maar de kopbal van Jasmin Celikovic ging net naast. Vervolgens trok AZ het initiatief naar zich toe en zette de thuisploeg de Bosniërs onder druk.

Het overwicht resulteerde al snel in de openingstreffer. In de twaalfde minuut ging de bal op de stip, nadat Jens Odgaard was neergelegd door doelman Nevres Fejzic. De Wit schoot de strafschop vervolgens feilloos binnen.

AZ bleef ook na de 1-0 op doelpunten jagen en was daar in de eerste helft een aantal keren dichtbij. Zo misten pogingen van Tijjani Reijnders en Jordy Clasie net het doel en spatte een afstandsschot van Kerkez uiteen op de lat.

AZ viert de overwinning met de supporters. AZ viert de overwinning met de supporters. Foto: ANP

AZ ontsnapt aan gelijkmaker

In de tweede helft ging AZ aanvankelijk op dezelfde voet verder. Odgaard was na een klein half uur dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal ging net over.

Vervolgens werd het tempo in de wedstrijd een stuk lager en stichtte Tuzla City weer eens gevaar. Na een fraaie combinatie van de bezoekers schoot Semir Smajlagic naast.

AZ moest in de slotfase nog oppassen voor de gelijkmaker, maar bleef uiteindelijk op de been. In de negentigste minuut was De Wit nog dicht bij zijn tweede van de avond, maar zijn kopbal miste het doel.