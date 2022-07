Mark van Bommel is er niet in geslaagd zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Royal Antwerp FC winnend af te sluiten. Het thuisduel met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League eindigde donderdag teleurstellend in 0-0.

Vincent Janssen speelde de hele wedstrijd voor de Belgische club, waar Marc Overmars technisch directeur is. Toby Alderweireld, eveneens aangetrokken, stond ook het hele duel op het veld en droeg de aanvoerdersband.

Antwerp was vaak in de aanval, maar wist niet veel uitgespeelde kansen te creëren. Pieter Gerkens miste in de slotfase een grote kans op de 1-0 voor de thuisploeg. Janssen was gevaarlijk met een geblokt schot en een kopbal die net naast ging.

Het ambitieuze Antwerp moet oppassen dat er volgende week niet al een einde komt aan het Europese avontuur. Dan staat de return in Kosovo op het programma.

FC Drita was vorig jaar in de tweede voorronde van de Conference League gekoppeld aan Feyenoord en wist de latere finalist bijna uit te schakelen. Na een 0-0-gelijkspel in Kosovo wonnen de Rotterdammers de return voor eigen publiek moeizaam met 3-2.