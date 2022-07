Uwe Seeler is op 85-jarige leeftijd in zijn slaap overleden, zo meldt de Deutsche Fussball Liga donderdag. De oud-spits geldt als de grootste speler van Hamburger SV aller tijden.

Seeler is volgens de club uit Hamburg in het bijzijn van familie en in vredige omstandigheden overleden. Hij zou thuis omringd door familieleden vredig zijn ingeslapen.

De in Hamburg geboren aanvaller had een broze gezondheid. Seeler lag vorig jaar in een ziekenhuis, omdat hij duizelig was en moeite had met ademhalen. Een paar maanden eerder brak hij bij een val in zijn woning een heup.

Tussen 1954 en 1972 speelde Seeler maar liefst 582 wedstrijden voor HSV, waarin hij 496 doelpunten maakte. Hij won met 'Die Rothosen' in 1960 de landstitel en in 1963 de DFB-Pokal.

Uwe Seeler in 2019 bij een gala van het Deutsches Fussballmuseum. Uwe Seeler in 2019 bij een gala van het Deutsches Fussballmuseum. Foto: Getty Images

Seeler speelde vier WK's

Seeler kwam 72 keer in actie voor Duitsland en speelde vier WK's (1958, 1962, 1966 en 1970). In 1966 was hij aanvoerder tijdens de verloren WK-finale tegen Engeland.

In 1972 zette de spits een punt achter zijn voetballoopbaan, maar in 1977 maakte hij zeer verrassend zijn rentree voor het Ierse Cork Celtic FC. Voor die club speelde hij slechts één wedstrijd.

Na zijn carrière als speler was Seeler onder meer voorzitter van Hamburger SV (1995-1997). In 2003 werd hij benoemd tot ereburger van Hamburg.