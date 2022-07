Bruno Fernandes prijst Erik ten Hag voor het aanhalen van de discipline bij Manchester United. Volgens de Portugese spelmaker is de nieuwe manager erg strikt in het naleven van de regels.

"We hebben dat een tijdje gemist", vertelt Fernandes in een interview met Reuters. "Discipline is erg belangrijk. Dan doel ik niet alleen op zaken tijdens wedstrijden, bijvoorbeeld de positie die iedereen in moet nemen, maar ook op dingen buiten het veld."

Afgaande op de woorden van Fernandes zit Ten Hag er veel korter op dan zijn voorganger Ralf Rangnick. Die werd vorig seizoen aangesteld als interim-opvolger van de ontslagen clubicoon Ole Gunnar Solskjaer.

"Kom niet te laat bij besprekingen, wees op tijd bij de gezamenlijke maaltijden. Dat is allemaal heel belangrijk. Het is goed als een speler die te laat is wordt bestraft en het is fijn dat Ten Hag dat ook doet. Zelf ben ik altijd op tijd, dus ik heb er sowieso geen problemen mee."

Volgens de 27-jarige Fernandes vraagt Ten Hag veel van de spelers, ook in het veld. "Je wordt simpelweg gepasseerd als je niet doet wat hij wil. Aan de andere kant is hij tevreden als je uitvoert wat hij van je verlangt. Dan maakt het niet uit als je niet scoort of geen assist verzorgt."

Bruno Fernandes komt sinds begin 2020 uit voor Manchester United, dat hem overnam van Sporting CP. Foto: Getty Images

Manchester United is bezig aan goede oefencampagne

Manchester United is nog ongeslagen in de voorbereiding. Liverpool (4-0), Melbourne Victory (1-4) en Crystal Palace (3-1) werden allemaal overtuigend verslagen.

De nummer zes van het voorbije seizoen vervolgt de voorbereiding zaterdag met een duel met Aston Villa in Perth. Voor 'The Red Devils' begint de Premier League op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.