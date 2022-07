Matthijs de Ligt heeft zijn officieuze debuut voor Bayern München woensdagavond (lokale tijd) opgeluisterd met een doelpunt. De kersverse miljoenenaankoop van 'Der Rekordmeister' was trefzeker in de oefenwedstrijd tegen D.C. United uit Washington, die door Bayern met 6-2 werd gewonnen.

De 22-jarige De Ligt, die aan het begin van de tweede helft het veld inkwam, was in de 47e minuut verantwoordelijk voor de 0-4. Hij scoorde met een harde volley met links nadat een corner vanaf de rechterflank was doorgekopt.

Kort daarna was ook Joshua Zirkzee trefzeker. Sadio Mané, die deze zomer van Liverpool overkwam, had Bayern in de vijfde minuut uit een penalty op voorsprong gezet.

De Ligt zette begin deze week zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Bayern. Hij kwam over van Juventus, dat liefst 67 miljoen euro voor hem heeft ontvangen.

Ook Noussair Mazaroui en Ryan Gravenberch maakten tegen D.C. United hun officieuze debuut voor Bayern. De 24-jarige Mazraoui kwam transfervrij over van Ajax en de vier jaar jongere Gravenberch maakte voor 18,5 miljoen euro de overstap van Amsterdam naar Beieren.

Komend weekend komt Bayern in actie tegen Manchester City. Ook dat duel wordt in de Verenigde Staten gespeeld. Het seizoen van Bayern München gaat volgende week zaterdag officieel van start met de wedstrijd om de Duitse supercup tegen RB Leipzig.