Sarina Wiegman genoot woensdagavond intens van het duel met Spanje in de kwartfinales van het EK. De bondscoach van Engeland voorkwam met haar ploeg ternauwernood uitschakeling en schaarde zich voor een uitzinnig thuispubliek bij de laatste vier. De beslissing viel in Brighton pas in de verlenging (2-1).

"Er gebeurde zo veel en het was zo'n spektakel. Om hem zo te winnen, veel mooier wordt het niet", zei Wiegman (52) voor de camera van de NOS. "Ik moet echt even bijkomen, want ik zit nog helemaal in die wedstrijd."

Ella Toone, die na ruim een uur door Wiegman was ingebracht, dwong met haar doelpunt een verlenging af. Daarin werd Georgia Stanway de matchwinner. "Ik denk dat wij iets fitter waren en ik ben zo trots hoe we dit hebben omgedraaid. Het was een wedstrijd van een heel hoog niveau en ik denk dat het bijna een finale was."

Wiegman beleefde naar eigen zeggen een "krankzinnige dag". Ze voegde zich pas op het laatste moment bij haar ploeg, omdat ze vorige week positief had getest op het coronavirus.

"Ik voelde me vanaf maandag al goed, maar omdat het streepje op de test heel dun was, mocht ik me pas vanmiddag aansluiten", zei Wiegman. "Ik ben heel erg blij en de eerste vijf minuten na de wedstrijd heb ik alleen maar staan zingen."

Engeland neemt het dinsdag in de halve eindstrijd van het toernooi in eigen land op tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en België. De Oranjevrouwen spelen zaterdag hun kwartfinaleduel met Frankrijk.