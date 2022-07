Sarina Wiegman is woensdag negatief getest op het coronavirus en zal vanavond dus in de dugout zitten om haar ploeg Engeland te coachen tijdens de kwartfinalewedstrijd tegen Spanje. Dat maakte de Engelse voetbalbond bekend.

Een verklaring van de voetbalbond bevestigt dat Wiegman het team weer volledig onder haar hoede zal kunnen nemen. "Sarina Wiegman is negatief getest op corona. Wiegman zal nu alle taken die bij haar functie horen weer oppakken en vanavond op de bank plaatsnemen voor de kwartfinale tegen Spanje."

De 52-jarige bondscoach van Engeland miste vrijdag de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Ierland na een positieve test. Die wedstrijd werd gecoacht door haar assistent Arjan Veurink.

Engeland imponeerde tijdens de groepsfase, met onder meer een 8-0-overwinning op Noorwegen, een recorduitslag op een EK. Het gastland geldt als een van de favorieten voor de Europese titel.

Wiegman was van 2017 tot en met 2021 bondscoach van Nederland. Met Oranje won ze in 2017 het EK en haalde ze in 2019 de WK-finale, die werd verloren van de Verenigde Staten (2-0).