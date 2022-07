AZ-coach Pascal Jansen verwacht dat zijn ploeg het in de tweede voorronde van de Conference League behoorlijk lastig krijgt met FK Tuzla City. De Alkmaarders spelen donderdag de heenwedstrijd tegen de ploeg uit Bosnië en Herzegovina in het AFAS Stadion.

"Er staat ons best een aardige kluif te wachten", zei Jansen woensdag op een persconferentie. "Het zijn overlevers, echte vechters. Stevige muiters ook, met een gemiddelde lengte van 1,85 tot 1,90 meter."

"Die regio staat ook bekend om een behoorlijke vechtersmentaliteit. Dat hebben we gezien op de beelden die we onder ogen hebben gekregen, maar ook in de partij tegen de ploeg uit San Marino."

Tuzla City rekende in de eerste voorronde overtuigend af met Tre Penne uit San Marino. De Bosniërs haalden vorige week in de return in Sarajevo met 6-0 uit, nadat ze de heenwedstrijd in San Marino al met 0-2 hadden gewonnen.

Bruno Martins Indi waakt voor onderschatting van FK Tuzla City. Bruno Martins Indi waakt voor onderschatting van FK Tuzla City. Foto: Pro Shots

Jansen kiest voor Martins Indi als nieuwe aanvoerder

Bruno Martins Indi had tot de loting nog nooit van Tuzla City gehoord, maar realiseert zich dat AZ favoriet is tegen de Europese debutant. "Ik heb weleens gezegd dat toptegenstanders het beste in jezelf naar boven halen", zei de verdediger. "Maar met een goede mindset haal je de juiste motivatie altijd in jezelf naar boven, ongeacht wie de tegenstander is. Wij nemen Tuzla City heel serieus."

Op de persconferentie maakte Jansen ook bekend dat Martins Indi is aangewezen als nieuwe aanvoerder van AZ. De 36-voudig Oranje-international was afgelopen seizoen reserveaanvoerder achter Owen Wijndal, die deze zomer naar Ajax is vertrokken. "Bruno is een teamspeler bij uitstek, heeft een goed karakter, de nodige ervaring en is een verlengstuk in het veld van de staf", legde Jansen zijn keuze uit.

AZ kan tegen Tuzla City nog niet beschikken over de geblesseerden Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara. De heenwedstrijd tussen de Alkmaarders en de Bosniërs begint donderdag om 20.30 uur in het AFAS Stadion.