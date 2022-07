De oefenwedstrijd tussen Willem II en Sparta Rotterdam is woensdag vroegtijdig beëindigd. Vanwege diverse opstootjes op het veld besloot scheidsrechter Robin Vereijken om na 83 minuten af te fluiten. Sparta stond op dat moment met 2-0 voor.

In de 75e minuut werd de wedstrijd in Loon op Zand ook al even stilgelegd vanwege onweer. Na ongeveer tien minuten kwamen de spelers weer terug op het veld, maar lang duurde de wedstrijd daarna niet meer.

In een onrustige slotfase volgde een hoop duw- en trekwerk nadat Sparta-aanvoerder Adil Auassar invaller Dani Mathieu van Willem II bij de keel had gegrepen. Beiden werden door scheidsrechter Vereijken beboet met een gele kaart.

Niet veel later volgden er diverse harde overtredingen op onder anderen Sparta-verdediger Bart Vriends. Ook beschuldigde Dirk Abels de tegenstander van natrappen. Opnieuw volgde een opstootje, waarna de scheidsrechter besloot het duel te beëindigen.

Sparta stond op het moment van affluiten op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Arno Verschueren en Sven Mijnans.