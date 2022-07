Met een thuisduel van AZ met het Bosnische FK Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League begint donderdagavond een cruciaal Europees seizoen voor Nederland. Inzet is het veroveren van een tweede vast Champions League-ticket. Daarvoor zijn goede prestaties van de Eredivisie-teams een vereiste. Hoe zit dat ook alweer precies?

De afgelopen seizoenen heeft Nederland een stevige opmars gemaakt op de zogeheten coëfficiëntenlijst. Op basis van deze rangschikking verdeelt de UEFA jaarlijks de Europese tickets. Hoe hoger een land staat, hoe meer startbewijzen kunnen worden verdiend.

Aan elk resultaat hangt een bepaalde waarde. Een zege in het hoofdtoernooi van de Champions League, Europa League en Conference League levert twee punten op. Een gelijkspel is goed voor één punt. In de voorronden worden deze punten gehalveerd. Verder kunnen ook bonuspunten worden verdiend, voor bijvoorbeeld het overwinteren in de Champions League.

Al deze punten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal teams dat een land aan het begin van het Europese seizoen had ingeschreven. Zo kwam Nederland vorig seizoen uit op 96 punten, wat gedeeld door vijf (conform het aantal clubs aan de start van de jaargang) neerkwam op een coëfficiënt van 19,200.

Top tien UEFA-coëfficiëntenlijst (voor de tickets in 2024/2025) 1. Engeland: 88,855

2. Spanje: 78,712

3. Duitsland: 67,856

4. Italië: 61,854

5. Frankrijk: 49,914

6. Nederland: 47,200

7. Portugal: 45,049

8. Schotland: 33,700

9. Oostenrijk: 29,900

10. België: 28,800

De coëfficiëntenlijst is simpelweg een optelsom van de prestaties van een land gedurende vijf seizoenen. Deze tickets worden met een jaar vertraging toegekend. Op basis van de stand na de jaargang 2021/2022 is vastgesteld hoe de verdeling er in het seizoen 2023/2024 uitziet.

Nederland bezette na het afgelopen seizoen de zevende plaats, wat betekent dat de kampioen van 2023 rechtstreeks mag deelnemen aan de Champions League. De nummer twee stroomt in in de derde voorronde van het miljardenbal.

De bekerwinnaar van volgend seizoen doet mee aan de play-offs (de laatste voorronde) in de Europa League. De nummer drie maakt zijn opwachting in de derde kwalificatieronde van de Conference League en de winnaar van de play-offs geeft acte de presence in de tweede voorronde van het 'derde Europese toernooi'.

In de praktijk komt het vaak voor dat tickets doorschuiven, als bijvoorbeeld de KNVB-bekerwinnaar ook landskampioen is geworden.

Het prettige voor Nederland is dat voor het vaststellen van de tickets voor het seizoen 2024/2025 het dramatische jaar 2017/2018 niet meer meetelt. Op de virtuele ranking voor 2024/2025 staat de Eredivisie zesde, met een voorsprong van ruim twee punten op Portugal. Nederland hoeft niet alleen achterom te kijken: de achterstand op nummer vijf Frankrijk is slechts 2,7 punten.

Het verschil tussen de zesde en de zevende positie is enorm: het land dat zesde staat is bijvoorbeeld met twee clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Verder mag er dan nog een team deelnemen aan de voorronde van het elitetoernooi. De laatste keer dat Nederland met drie clubs van de partij was in de groepsfase van de Champions League was in het seizoen 2002/2003.

Feyenoord pakte vorig seizoen liefst 28,5 punten. De Rotterdammers bereikten de Conference League-finale, waarin AS Roma te sterk bleek. Feyenoord pakte vorig seizoen liefst 28,5 punten. De Rotterdammers bereikten de Conference League-finale, waarin AS Roma te sterk bleek. Foto: Getty Images

Traditiegetrouw is de zomer met al zijn voorronden een heel belangrijk moment in het coëfficiëntenseizoen. In deze periode van het jaar moeten tickets worden verdiend voor de groepsfase, waarin clubs zes keer in actie zullen komen en dus veel kansen krijgen om veel punten te veroveren.

Vorig seizoen slaagde Nederland erin met alle vijf deelnemers te 'overzomeren', waarmee de basis werd gelegd voor het zo succesvolle seizoen. Alleen Engeland kwam afgelopen jaar op een hogere coëfficiënt uit.

In de spannende strijd met Portugal zou het enorm helpen als de Eredivisie die succesvolle zomer van 2021 deze maanden een vervolg kan geven. Te beginnen met AZ donderdagavond. Over twee weken start FC Twente in de derde voorronde van de Conference League.

Ajax en Feyenoord zijn al zeker van een optreden in de groepsfase van respectievelijk de Champions League en de Europa League. PSV duelleert begin volgende maand met AS Monaco in de derde voorronde van het miljardenbal. Bij een eliminatie zijn de Eindhovenaren in elk geval verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League.

De coëfficiëntenwatchers houden dit seizoen naast de prestaties van de Eredivisie-teams vooral de verrichtingen van de Portugese equipes in de gaten. FC Porto en Sporting CP nemen deel aan de groepsfase van de Champions League. Benfica is actief in de derde voorronde van het belangrijkste Europese toernooi voor clubs (waarin FC Midtjylland of AEK Larnaca de tegenstander is). Verder neemt Sporting Braga deel aan de Europa League-groepsfase en maken Vitória de Guimarães en Gil Vicente hun opwachting in de Conference League-voorronden.

Vitória de Guimarães stuit donderdagavond op Puskás Akadémia, een wedstrijd die voor Nederland dus van groot belang is.

AZ moet via Tuzla City de derde voorronde van de Conference League zien te bereiken. De formatie uit Alkmaar toonde zich de afgelopen seizoenen een betrouwbare puntenpakker. Maar vers in het geheugen ligt ook nog de zomerse eliminatie tegen Kairat Almaty uit Kazachstan in 2018.

Als Nederland in zijn geheel dergelijke uitglijders vermijdt, moeten de Portugese teams wel heel sterk presteren om de Eredivisie nog af te troeven in de zo belangrijke strijd om de zesde plaats.

Aanwinsten AZ Mees de Wit

Jens Odgaard

Mayckel Lahdo

Deze spelers verlieten AZ Tijs Velthuis

Owen Wijndal

Mees Bakker

Ferdy Druijf*

Joris Kramer*

Richonell Margaret*

Jeremy Helmer

Mohamed Taabouni

Kenzo Goudmijn*

Kamal Sowah

Zakaria Aboukhlal

Sem Dirks*

Thomas Ouwejan*

*Speler werd vorig seizoen al verhuurd.