AS Roma heeft woensdag de komst van Paulo Dybala bevestigd. De 28-jarige Argentijn komt transfervrij over van Juventus. Hij tekent bij de club van coach José Mourinho een contract tot medio 2025.

Dybala vertrok afgelopen maandag al naar Portugal, waar de Conference League-winnaar momenteel een trainingskamp afwerkt. De Argentijn onderging in Portugal de medische keuring.

In maart van dit jaar werd al bekend dat de aanvaller zijn aflopende contract bij Juventus niet zou verlengen. De Argentijn speelde 293 officiële wedstrijden voor de club uit Turijn, waarin hij 115 keer scoorde.

Dybala werd vijf keer kampioen, veroverde vier keer de Coppa Italia en won drie keer de Italiaanse supercup met de 'Oude Dame'.

De loopbaan van Dybala begon bij het Argentijnse Instituto, dat hem in de zomer van 2012 aan Palermo verkocht. De aanvaller speelde 34 interlands voor Argentinië, maar deed niet mee aan de door zijn land gewonnen Copa América van vorig jaar.

Zijn nieuwe club, AS Roma, verloor dinsdag in het Portugese Almancil een oefenwedstrijd tegen Sporting CP (3-2). Zaterdag 23 juli speelt het elftal van Mourinho in Albufeira een oefenwedstrijd tegen Nice.