Markus Schubert kan de komende weken niet in actie komen voor Vitesse. De doelman moet aan zijn knie geopereerd worden en mist daardoor waarschijnlijk de start van het Eredivisie-seizoen.

De 24-jarige Schubert liep afgelopen zondag in het oefenduel met KV Oostende, dat Vitesse met 2-0 verloor, een knieblessure op. Daardoor moet de Duitse keeper op korte termijn worden geopereerd.

Het is niet duidelijk hoelang Schubert precies uit de roulatie is. Vitesse meldt woensdag dat het herstel "meerdere weken" gaat duren. Daardoor is het onzeker of de doelman fit genoeg is voor het eerste competitieduel van het seizoen, op 7 augustus met Feyenoord.

Vitesse speelde in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen vier oefenwedstrijden tegen AVW'66 (7-0), KVC Westerlo (0-0), Maccabi Haifa (1-0) en KV Oostende (0-2). Schubert stond bij alle wedstrijden op doel.

Voordat het nieuwe seizoen begint, staan er nog twee oefenwedstrijden op het programma voor de Arnhemmers. Op 26 juli treffen ze OFI Kreta uit Griekenland. Op 30 juli is het eveneens Atromitos de tegenstander.