In het Philips Stadion heeft woensdagochtend kort een brand gewoed. De brandweer Brabant-Zuidoost had het vuur snel onder controle en heeft schade aan de tribune van de thuishaven van PSV kunnen voorkomen.

De brand ontstond nadat opgeslagen bouwmaterialen vlam vatten. De brandweer meldde aanvankelijk dat de tribune was beschadigd, maar na het bluswerk werd duidelijk dat er 'alleen' zichtbare schade aan de buitenkant van het stadion is.

PSV kwam dinsdagavond nog in actie in het Philips Stadion, dat buiten het voetbalseizoen vaak wordt gebruikt voor concerten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won de 'Lichtstad-derby' tegen FC Eindhoven met 5-0.

Aangezien er toch geen schade aan de stoeltjes in het stadion is, kan de tribune bij de volgende thuiswedstrijd normaal gesproken weer in gebruik worden genomen. PSV speelt zaterdag om 18.00 uur een vriendschappelijk duel met Real Betis.

De eerstvolgende officiële wedstrijd van PSV in het Philips Stadion laat nog even op zich wachten. Op zaterdag 6 augustus speelt de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen in de competitie tegen FC Emmen.