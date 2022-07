Ruud van Nistelrooij zag dinsdagavond veel goede dingen in de oefenwedstrijd van PSV tegen FC Eindhoven, maar de trainer werd vooral bekoord door talent Ismael Saibari. De aanvaller liet zich met twee fraaie doelpunten gelden in het Philips Stadion.

De 21-jarige Saibari zorgde in de 24e minuut voor de 2-0 door de bal over de doelman heen te wippen na een fraaie steekpass van Johan Bakayoko. Zijn treffer vlak na rust was nog iets mooier; de in Spanje geboren Marokkaan begon een rush rond de middenlijn en kon uiteindelijk zelf scoren omdat hij maar niet werd afgestopt.

"Ik heb wel een aantal highlights gezien", zei een tevreden Van Nistelrooij na afloop tegen ESPN. "Als je zag hoe Saibari speelde en hoe jongens vanaf Jong PSV de stap maken naar het eerste elftal. De doelpunten van Saibari waren voor mij het hoogtepunt van de avond."

Saibari werd in 2020 door PSV overgenomen van het Belgische KRC Genk en speelde zijn wedstrijden de afgelopen twee seizoenen vooral bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, speelde tot dusver twee wedstrijden in de hoofdmacht (allebei in het seizoen 2020/2021).

Ismael Saibari (rechts) maakte indruk tegen FC Eindhoven. Ismael Saibari (rechts) maakte indruk tegen FC Eindhoven. Foto: Getty Images

Van Nistelrooij denkt dat Gakpo en Til snel aansluiten

PSV won de 'Lichtstad-derby' tegen stadgenoot FC Eindhoven uiteindelijk met 5-0 en deed weer wat vertrouwen op richting de start van het seizoen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen speelt zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen Real Betis en neemt het een week later op tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

Drie dagen na het duel met de Amsterdammers begint PSV aan het tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Van Nistelrooij merkt dat zijn ploeg steeds fitter wordt in de aanloop naar het nieuwe seizoen en hoopt dat ook Cody Gakpo en Guus Til snel aan kunnen sluiten.

"Ze waren nog niet inzetbaar, maar ze zijn wel flink in training. De komende dagen verwacht ik dat ze aansluiten bij de groep. Het is wenselijk dat ze nog minuten gaan maken in de oefencampagne, maar dat moeten we even aankijken. Hun niveau is bekend, maar fitheid is ook belangrijk", aldus de coach.