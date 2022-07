Memphis Depay heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met een doelpunt bijgedragen aan een overtuigende oefenzege van FC Barcelona. De Catalanen waren in Florida een maatje te groot voor Inter Miami: 0-6.

De 28-jarige Memphis tekende in de 69e minuut voor de 0-5 in het Lockhart Stadium in Florida. De spits, die naar verluidt mag vertrekken bij Barcelona, draaide op schitterende wijze weg bij zijn tegenstander en schoot vervolgens raak in de verre hoek.

Bij rust leidde FC Barcelona al met 0-3 bij MLS-club Inter Miami door stuk voor stuk fraaie doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang, aanwinst Raphinha en Ansu Fati. Na de 0-4 van Gavi en de treffer van Memphis was het slotakkoord twintig minuten voor tijd voor Ousmane Dembélé, die zijn contract onlangs verlengde.

Memphis kwam net als de door Manchester United begeerde Frenkie de Jong pas na rust in actie. Sergiño Dest maakte, net als de meeste vaste krachten, wel deel uit van het elftal dat aan de wedstrijd begon. Aanwinst Robert Lewandowski zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

De wedstrijd tegen Inter Miami was het eerste optreden van FC Barcelona op het trainingskamp in de VS. De ploeg van trainer Xavi vliegt donderdag naar Las Vegas en neemt het daar zaterdag (lokale tijd) op tegen Real Madrid in een officieuze Clásico.

De Amerikaanse tour wordt over een week afgesloten met een wedstrijd tegen Juventus in Dallas. FC Barcelona begint het nieuwe seizoen in La Liga op zaterdag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.