Matthijs de Ligt koos mede op advies van bondscoach Louis van Gaal voor een overstap naar Bayern München. De verdediger tekende dinsdag een contract voor vijf jaar bij de Duitse kampioen.

"Begin deze zomer heb ik mijn toekomst al besproken met Van Gaal", vertelt De Ligt aan de Duitse krant Bild. "Hij had alleen maar goede woorden over voor deze club. Hij prees de filosofie van Bayern München en zei tegen me: 'Als je naar Bayern gaat, zul je het daar geweldig vinden'."

Van Gaal was van 2009 tot 2011 trainer van Bayern München. Met 'Der Rekordmeister' veroverde de zeventigjarige coach in 2010 de landstitel, de Duitse beker en de Duitse supercup. Ook haalde Van Gaal dat jaar met Bayern de Champions League-finale, maar daarin was Internazionale (0-2) te sterk.

De 22-jarige De Ligt, die naar verluidt voor 70 miljoen euro overkomt van Juventus, kijkt uit naar de samenwerking met Julian Nagelsmann. "Hij is een trainer die heeft bewezen dat jonge spelers zich onder hem verder kunnen ontwikkelen. Ik zie mezelf nog steeds als jonge speler die zich wil verbeteren."

"Ik ben erg blij om speler te worden bij deze grote club", zegt De Ligt op de website van Bayern. "Bayern is de succesvolste club van Duitsland en een van de succesvolste clubs in Europa en in de wereld. Vanaf het begin voelde ik oprechte waardering. Dat heeft mij overtuigd. Daarnaast is Bayern een uitstekend geleide club met grote doelen."

Bayern vertrok maandag naar Washington voor een trainingskamp. De Ligt is dinsdagmiddag ook in het vliegtuig naar de Verenigde Staten gestapt, om daar aan te sluiten bij zijn nieuwe teamgenoten. Woensdag staat een oefenwedstrijd tegen D.C. United op het programma.