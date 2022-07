PSV heeft dinsdag een eenvoudige oefenzege geboekt op stadgenoot FC Eindhoven. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won de 'Lichtstadderby' met 5-0.

Halverwege stond het in het bloedhete Philips Stadion, waar het zo'n 35 graden was, al 3-0 door doelpunten van Yorbe Vertessen, Ismael Saibari en Marco van Ginkel. Laatstgenoemde zette in de 32e minuut vanuit een strafschop de ruststand op het scorebord.

Drie minuten na rust maakte Saibari er met zijn tweede doelpunt 4-0 van. Pas in de negentigste minuut scoorde PSV via Jeremy Antonisse voor de vijfde en laatste keer. De invaller zag een voorzet in één keer in het doel van de bezoekers belanden.

Eerder deze voorbereiding ging PSV met liefst 4-0 onderuit tegen Arminia Bielefeld, dat dit seizoen actief is op het tweede niveau in Duitsland. De Eindhovenaren wonnen wel met 6-0 van het bescheiden BW Lohne en speelden met 2-2 gelijk tegen Cercle Brugge. Zaterdag verloor PSV met 1-2 van Villarreal.

PSV speelt zaterdag tegen Real Betis de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding. Een week later volgt de ontmoeting met Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, drie dagen later gevolgd door de eerste ontmoeting met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League.