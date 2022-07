Ajax heeft dinsdag in een oefenduel met 2-3 van Red Bull Salzburg gewonnen. Het was voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder de eerste wedstrijd tijdens het trainingskamp in Oostenrijk.

Ajax kwam door een benutte strafschop van Dusan Tadic na een klein half uur op voorsprong in Saalfelden. De bal ging op de stip nadat er een overtreding was gemaakt op Owen Wijndal.

In de 32e minuut maakte Salzburg gelijk via Nicolas Capaldo. Mohammed Kudus zorgde ervoor dat Ajax toch nog met een voorsprong de rust inging. De middenvelder kopte in de veertigste minuut een voorzet van Steven Bergwijn binnen.

Kenneth Taylor nam zeven minuten na rust het laatste Amsterdamse doelpunt voor zijn rekening. De middenvelder, die onlangs zijn contract met drie jaar verlengde tot medio 2027, was het eindstation van een fraaie aanval. Benjamin Sesko bepaalde in de slotfase de eindstand.

Verdediger Jurriën Timber en aanvaller Antony deden nog niet mee aan het duel met de Oostenrijkse landskampioen. Datzelfde gold voor Mohamed Ihattaren, die niet mee is op trainingskamp. Ajax speelt zaterdag de tweede oefenwedstrijd in Oostenrijk, dan tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt.

Ajax-spelers betuigen steun aan Haller

Vlak voor het begin van de wedstrijd betuigden de Ajax-spelers hun steun aan oud-ploeggenoot Sébastien Haller. Bij de Ivoriaanse spits, die onlangs naar Borussia Dortmund vertrok, werd maandag een tumor bij zijn testikels geconstateerd.

Voor aanvang van de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg hield de selectie van Ajax onder leiding van Tadic, Antony en Daley Blind een shirt met rugnummer 22 omhoog. Haller droeg dat nummer tijdens zijn periode in Amsterdam.

"Iedereen is erg geschrokken. Gisteren kreeg ik dat bericht op mijn telefoon, dan schrik je gewoon", zei trainer Schreuder tegen Ziggo Sport. "Het zijn de ergste dingen in het leven. De spelers en de clubs hebben onderling contact. Dit gaat veel verder dan voetbal."