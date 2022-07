Matthijs de Ligt is definitief speler van Bayern München. De verdediger, die de laatste drie seizoenen bij Juventus onder contract stond, heeft dinsdag een contract tot medio 2027 bij 'Der Rekordmeister' getekend.

De 22-jarige De Ligt onderging eerder op de dag een medische keuring in München. Bayern betaalt liefst 67 miljoen euro (en in de toekomst mogelijk nog 10 miljoen euro aan bonussen) aan Juventus. De Ligt had bij Juventus nog een contract tot medio 2024.

In München gaat De Ligt samenspelen met oud-teamgenoot Noussair Mazraoui en oud-teamgenoot én mede-international Ryan Gravenberch, die eerder deze zomer overkwamen van Ajax. Ook de Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee staat onder contract bij Bayern.

De Ligt koos mede op advies van bondscoach Louis van Gaal voor Bayern. "Begin deze zomer heb ik mijn toekomst al besproken met Van Gaal", vertelt hij aan de Duitse krant Bild. "Hij had alleen maar goede woorden over voor deze club. Hij prees de filosofie van Bayern en zei tegen me: als je naar Bayern gaat, zul je het daar geweldig vinden."

Bayern vertrok maandag naar Washington voor een trainingskamp. De Ligt is dinsdagmiddag ook in het vliegtuig naar de Verenigde Staten gestapt om daar aan te sluiten bij zijn nieuwe teamgenoten. Woensdag staat een oefenwedstrijd tegen D.C. United op het programma. In het weekend volgt een ontmoeting met Manchester City.

Matthijs de Ligt werd dinsdag medisch gekeurd bij Bayern München. Foto: Bayern München

Bayern tweede buitenlandse club voor De Ligt

De Ligt maakte in de zomer van 2019 voor 85,5 miljoen euro (inclusief bonussen) de overstap van Ajax naar Juventus. Zijn eerste seizoen in Turijn was met winst van de titel en de Coppa Italia nog succesvol, maar daarna ging het sportief minder. De afgelopen twee seizoenen eindigde 'Juve' als vierde in de Serie A.

Bijzonder teleurstellend waren de prestaties in Europees verband. De Ligt reikte met Juventus nooit verder dan de achtste finales van de Champions League. De club werd uitgeschakeld door achtereenvolgens Olympique Lyonnais, FC Porto en Villarreal. De Ligt speelde in totaal 117 wedstrijden voor Juventus.

Bayern München beleeft een bijzonder actieve transferzomer. Behalve De Ligt, Mazraoui en Gravenberch haalde de Duitse club ook Sadio Mané van Liverpool. Daartegenover staat het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona.