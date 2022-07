Ajax heeft donderdag de Portugees Francisco Conceição vastgelegd. De rechtsbuiten wordt naar verluidt voor 5 miljoen euro overgenomen van FC Porto.

De negentienjarige Conceição tekende een contract voor vijf seizoenen en is daarmee de vierde aanwinst voor Ajax deze zomer. Eerder legde de Amsterdamse club Owen Wijndal, Steven Bergwijn en Calvin Bassey al vast.

Conceição begon in 2015 in de jeugd van Sporting CP en maakte in 2018 de overstap naar Porto. Sinds 2021 komt hij uit voor het eerste elftal van de Portugese topclub, maar hij stond pas één keer in de basis.

Hij speelde in het afgelopen seizoen in totaal 25 competitiewedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Met Porto veroverde hij in mei onder leiding van zijn vader Sérgio Conceição de landstitel.

Ajax bevindt zich op dit moment in Oostenrijk voor een trainingskamp. Daar speelt de ploeg van coach Alfred Schreuder nog oefenwedstrijden tegen Eintracht Frankfurt (zaterdag) en Shakhtar Donetsk (dinsdag).

Het officiële seizoen begint voor Ajax op 30 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarin nemen de Amsterdammers het in de Johan Cruijff ArenA op tegen PSV.