Manchester United heeft dinsdag ook de derde oefenwedstrijd sinds het aantreden van manager Erik ten Hag gewonnen. In Melbourne toonden 'The Red Devils' zich te sterk voor Premier League-club Crystal Palace: 3-1.

Met de derde overwinning in de voorbereiding tankt Manchester United opnieuw vertrouwen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Eerder werden Liverpool (4-0) en Melbourne Victory (1-4) al overtuigend verslagen.

Tyrell Malacia maakte in die duels nog niet vanaf het begin zijn opwachting, maar dinsdag verscheen de ex-Feyenoorder wél aan de aftrap.

De formatie van Ten Hag nam meteen het initiatief en via Anthony Martial werd na achttien minuten de score geopend. De Fransman, die deze voorbereiding een goede indruk maakt, rondde af nadat hij de bal knap had gecontroleerd. Malacia speelde een belangrijke rol door het spel met een hoge bal van links naar rechts te verplaatsen, waarna de bal via Diogo Dalot bij Martial belandde.

Het dominante Manchester United verzuimde de marge uit te breiden in de eerste helft, hoewel dat gezien de hoeveelheid kansen zeker had gekund.

Donny van de Beek werd in de tweede helft van het vorige seizoen door Manchester United uitgeleend aan Everton. Foto: Getty Images

Manchester United loopt uit na de hervatting

Direct na de hervatting werd Van de Beek ingebracht. De ex-Ajacied drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd door de assist te leveren bij de 2-0 van Marcus Rashford. Crystal Palace zag de ene na de andere aanvalsgolf op zich afkomen en via Jadon Sancho liep de Engelse recordkampioen verder uit.

Crystal Palace redde daarna de eer dankzij Joel Ward, die raak kopte uit een hoekschop. Het zag er echter geen moment naar uit dat de Londenaren de zege van Manchester United nog in gevaar konden brengen. Malacia werd vlak voor tijd gewisseld. Overigens moest de ploeg van Ten Hag het duel met tien man afmaken door een rode kaart van Will Fish.

De nummer zes van het voorbije seizoen vervolgt de voorbereiding zaterdag met een duel met Aston Villa in Perth. Voor 'The Red Devils' begint de Premier League op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.