Sébastien Haller heeft dinsdag in een korte verklaring zijn dank uitgesproken voor alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. Borussia Dortmund maakte maandagavond bekend dat er bij de spits een tumor in een teelbal is ontdekt.

"Ik wil iedereen bedanken voor de vele berichten van steun en genegenheid die ik heb ontvangen sinds het nieuws bekend is geworden. Het ontroert me en het voelt zelfs alsof ik dit allemaal niet verdien", schrijft Haller dinsdag op Twitter.

"Maar dankzij jullie weet ik dat dit slechts een obstakel is op onze weg samen. Ik zal me nu concentreren op mijn herstel om sterker terug te komen. Ik zie jullie straks weer op het veld om onze volgende overwinningen te vieren."

De 28-jarige spits, die Ajax onlangs voor 31 miljoen euro (exclusief bonussen) verruilde voor Borussia Dortmund, voelde zich maandag na de training niet lekker en meldde zich bij de medische staf. In de loop van de dag brachten verdere medische onderzoeken een tumor in een teelbal aan het licht.

Komende dagen wordt Haller verder onderzocht

Het is nog niet bekend of het om een goed- of kwaadaardige tumor gaat. Haller is inmiddels van het trainingskamp in de Zwitserse plaats Bad Ragaz teruggereisd naar Dortmund. De komende dagen zullen meer onderzoeken plaatsvinden in een gespecialiseerd medisch centrum.

Onder meer zijn oude clubs staken Haller sinds maandag een hart onder de riem. "We staan achter je en wensen je een voorspoedig herstel, Sébastien", schreef West Ham United, dat de Ivoriaans international in januari 2021 aan Ajax verkocht.

Haller begon zijn loopbaan in Frankrijk bij AJ Auxerre. Hij brak vervolgens bij FC Utrecht door en keerde na avonturen bij Eintracht Frankfurt en West Ham United bij Ajax terug in de Eredivisie. Haller scoorde vorig seizoen 34 keer in 42 officiële duels en dwong met die fraaie statistieken een transfer naar Dortmund af.