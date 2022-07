De Amerikaanse voetbalsters hebben zich in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs geplaatst. De VS pakte het ticket door ten koste van olympisch kampioen Canada (1-0) het Concacaf Women's Championship te winnen.

Alex Morgan zorgde in de slotfase voor het beslissende doelpunt in Mexico door een strafschop te benutten na een overtreding op Rose Lavelle. De 33-jarige Amerikaanse tekende al voor haar 118e treffer in dienst van de VS.

Met de olympische kwalificatie houden de Amerikaanse vrouwen een perfecte reeks in stand. De VS was al aanwezig op de Spelen toen vrouwenvoetbal in 1996 voor het eerst deel uitmaakte van het olympisch programma en miste daarna geen enkele editie.

Vorig jaar liet de viervoudig olympisch kampioen (1996, 2004, 2008 en 2012) zich nog door Canada verrassen op de Spelen van Tokio. De Canadezen waren in de halve finales met 1-0 te sterk voor het normaal gesproken ongenaakbare Amerika, dat in de kwartfinales na strafschoppen had afgerekend met Oranje.

De Canadese vrouwen pakten uiteindelijk olympisch goud door Zweden na strafschoppen te verslaan. Canada neemt het volgend jaar in een play-off op tegen Jamaica en kan zich dan alsnog voor de Spelen van 2024 plaatsen.

Eerder deze maand stelde de VS al een ticket veilig voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski kan volgend jaar voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. Op het WK 2019 in Frankrijk was de VS in de finale een maatje te groot voor Nederland.