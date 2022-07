Bij Sébastien Haller is maandag een tumor in zijn teelbal ontdekt. De spits, die deze zomer Ajax verruilde voor Borussia Dortmund, heeft het trainingskamp van de Duitse club verlaten om verdere onderzoeken te ondergaan.

Na de training van maandag voelde Haller zich niet lekker en meldde hij zich bij de medische staf van Dortmund. In de loop van de dag brachten verdere medische onderzoeken een tumor in een teelbal aan het licht.

Het is nog niet bekend of het om een goed- of kwaadaardige tumor gaat. De 28-jarige Haller is inmiddels van het trainingskamp in de Zwitserse plaats Bad Ragaz teruggereisd naar Dortmund. De komende dagen zullen meer onderzoeken plaatsvinden in een gespecialiseerd medisch centrum.

"Dit nieuws was een schok voor Sébastien en voor ons allemaal", aldus technisch directeur Sebastian Kehl van Borussia Dortmund. "De hele BVB-familie wenst Sébastien een zo spoedig mogelijk herstel toe. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt."

Haller maakte onlangs overstap van Ajax

Haller speelde het afgelopen anderhalf jaar voor Ajax en maakte deze zomer voor een transfersom van 31 miljoen euro de overstap naar Dortmund. Hij tekende daar deze maand een contract tot medio 2026.

Behalve voor Ajax speelde Haller in Nederland van 2015 tot 2017 voor FC Utrecht. De Ivoriaans international stond ook onder contract bij AJ Auxerre, Eintracht Frankfurt en West Ham United, die hun voormalige speler allemaal een hart onder de riem steken.

"We staan achter je en wensen je een voorspoedig herstel, Sébastien", schrijft West Ham. Ook Eintracht Frankfurt laat van zich horen op Twitter. "De hele Eintracht-familie denkt aan je. We wensen je veel sterkte. Word snel beter."