Aanvaller Katja Snoeijs voetbalt komend seizoen voor Everton. De dertienvoudig Oranje-international komt over van het Franse Girondins de Bordeaux en tekent in Engeland voor twee jaar.

Snoeijs heeft in Oranje een goed moyenne met negen doelpunten in dertien wedstrijden. Toch werd de 25-jarige speelster door bondscoach Mark Parsons niet geselecteerd voor het EK in Groot-Brittannië.

In Nederland speelde Snoeijs voor Telstar, VV Alkmaar en PSV. Bij de Eindhovense club scoorde ze maar liefst 39 keer in 44 officiële wedstrijden. Dat leverde haar een transfer naar Frankrijk op, waar ze negentien competitiegoals maakte in twee seizoenen.

Snoeijs kijkt enorm uit naar haar debuut in de Women's Super League. "Ik heb deze competitie op afstand gevolgd en je ziet teams zich ontwikkelen en groeien", zegt ze op de site van haar nieuwe club. "Als speler wil je daar deel van uitmaken."

"Ik wil me hier gewoon concentreren op de belangrijkste dingen: doelpunten maken en belangrijk zijn in de aanval. Hopelijk komt de ervaring die ik heb opgedaan in het buitenland en bij Oranje daarbij goed van pas."

Everton eindigde afgelopen seizoen als tiende in de twaalf clubs tellende Engelse competitie. De titel ging naar Chelsea.