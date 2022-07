Shakhtar Donetsk wil dat de FIFA 50 miljoen euro betaalt om de club te compenseren voor misgelopen transfersommen. Vanwege de oorlog in Oekraïne geeft de wereldvoetbalbond buitenlandse spelers en trainers de kans om hun contract tot medio 2023 te laten opschorten, zodat ze transfervrij ergens anders aan de slag kunnen.

Shaktar wil dat de regel nietig wordt verklaard en stapt daarom naar het internationaal sporttribunaal CAS. De Oekraïense club wilde zijn buitenlanders juist verkopen om de gederfde inkomsten na de stopzetting van de competitie goed te maken.

"We gaan niet akkoord met deze zeer oneerlijke regeling van FIFA", zegt Shakhtar-voorzitter Sergei Palkin tegen de BBC. "We lopen heel veel geld mis uit deals die we hadden verwacht te kunnen sluiten."

"De FIFA heeft er ook niet naar gekeken om clubs te beschermen. Ook is er op geen enkel moment met ons overlegd om een ​​oplossing te vinden. Ze hebben zich niks aangetrokken van de zeer moeilijke situatie waarmee Oekraïense clubs sinds het begin van de oorlog worden geconfronteerd."

Door de maatregel van de FIFA viel onder meer de transfer van de Israëlische buitenspeler Manor Solomon naar Fulham in het water. Die zou de club ongeveer 7,5 miljoen euro hebben opgeleverd. Het totale schadebedrag wordt door de voorzitter geschat op 50 miljoen. Shakhtar heeft in totaal veertien buitenlandse spelers in dienst.

De competitie in Oekraïne werd vanwege de oorlog stopgezet, maar het nieuwe seizoen gaat volgende maand 'gewoon' van start. Duels vinden wel plaats onder strikte veiligheidsregels en zonder toeschouwers.