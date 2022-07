Ruud van Nistelrooij vindt dat AS Monaco de moeilijkste opponent is die PSV kon treffen in de derde voorronde van de Champions League. Toch ziet Van Nistelrooij - mede doordat PSV begint met een uitwedstrijd - zeker kansen om door te gaan.

"Je weet de mogelijke tegenstanders en het is duidelijk dat Monaco de zwaarste uit de loting is", zei Van Nistelrooij, die tijdens de loting met zijn ploeg op het trainingsveld stond. De andere mogelijke opponenten waren Sturm Graz, Union Sint-Gillis of de winnaar van FC Midtjylland-AEK Larnaca.

Van Nistelrooij hoopt PSV voor het eerst in vier jaar naar de groepsfase van de Champions League te leiden. In seizoen 2018/2019 waren de Eindhovenaren - destijds als landskampioen - voor de laatste keer actief op het hoogste niveau.

"We moeten onze borst nat maken. Monaco is een heel goede ploeg in de top van Frankrijk, met technisch vaardige spelers, onder wie een aantal dat in de Nederlandse competitie heeft gespeeld", doelde hij op Myron Boadu en Anthony Musaba.

Het wordt het tweede seizoen op rij dat PSV de Mongasken treft in Europees verband. Vorig seizoen speelden de ploegen in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen elkaar. Voor eigen publiek verloor PSV met 1-2 en in Monaco werd doelpuntloos gelijkgespeeld.

Myron Boadu in duel met PSV-verdediger André Ramalho tijdens PSV-Monaco in de Europa League afgelopen seizoen (1-2). Myron Boadu in duel met PSV-verdediger André Ramalho tijdens PSV-Monaco in de Europa League afgelopen seizoen (1-2). Foto: Getty Images

Van Nistelrooij blij dat PSV begint met uitduel

PSV begint het tweeluik met Monaco op 2 augustus of 3 augustus met een wedstrijd in Monaco, waarna de ploeg van Van Nistelrooij het op 9 augustus voor eigen publiek af kan maken. De PSV-trainer juicht het toe dat het tweeluik in het Philips Stadion wordt afgesloten.

"Uit moet je top zijn om een goed resultaat te halen", zei Van Nistelrooij. "En dan gaat thuis de beslissing vallen. Dat zie ik absoluut als een voordeel, zeker als het publiek massaal achter ons gaat staan."

Bij winst wacht PSV nog één opponent in de play-offs om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Als PSV er niet in slaagt om Monaco te verslaan, stroomt de Eindhovense club in de groepsfase van de Europa League in.