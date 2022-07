FC Twente speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen de winnaar van het duel tussen Racing FC Union Luxembourg en FK Cukaricki. Mocht AZ de derde voorronde bereiken, is Dundee United de tegenstander.

FC Twente is automatisch geplaatst voor de derde voorronde, terwijl Racing FC Union Luxembourg en het Servische Cukaricki nog in de tweede voorronde in actie moeten komen. De ploeg van trainer Ron Jans begint met een thuisduel op 4 augustus. De return vindt plaats op 11 augustus.

Het eerste duel in De Grolsch Veste wordt het eerste optreden van FC Twente in Europees verband sinds 2014. Destijds verloor de landskampioen van 2010 na twee duels in de play-offs van de Europa League van Qarabag FK.

AZ moet net als Racing FC Union Luxembourg en Cukaricki eerst de tweede voorronde nog zien te overleven. De Alkmaarders komen donderdag als eerste Nederlandse club in actie tegen Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina. Een week later is de return.

Mocht AZ af weten te rekenen met Tuzla City, wacht een duel met Dundee United FC. De winnaar van de wedstrijd tussen AZ en Dundee United plaatst zich voor de play-offs, de laatste horde op weg naar de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

Eerder op de dag werd PSV in de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan het AS Monaco van voormalig AZ-aanvaller Myron Boadu. Ajax is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Feyenoord stroomt in de groepsfase van de Europa League in.