Zlatan Ibrahimovic heeft zijn contract bij AC Milan maandag met een jaar verlengd. De veertigjarige spits, die nog aan het revalideren is van een zware knieblessure, levert naar verluidt genoegen met een forse salarisvermindering.

Ibrahimovic keerde in januari 2020 terug bij AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 ook al onder contract stond. De Zweed was afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten in 23 competitiewedstrijden. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van AC Milan sinds 2011.

Aan het einde van het seizoen besloot Ibrahimovic, die al langer kwakkelde met blessures, zich te laten opereren aan zijn knie. De oud-Ajacied zit nog midden in zijn revalidatieperiode en komt normaal gesproken tot de winterstop niet in actie.

Een jaar eerder liep Ibrahimovic ook al een knieblessure op en miste hij het EK, maar de spits had het zelf nooit over stoppen. Hoewel hij de eerste maanden van het komende seizoen mist, durft AC Milan het toch aan zijn contract met een jaar te verlengen.

Ibrahimovic begon zijn loopbaan eind vorige eeuw bij het Zweedse Malmö FF en speelde daarna voor Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en dus AC Milan.

De 121-voudig international deed met Zweden mee aan de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016. Ibrahimovic scoorde 62 keer en is daarmee topscorer aller tijden van zijn land. Hij wist zich dit jaar niet met Zweden voor het WK in Qatar te plaatsen, maar wil desondanks door als international.