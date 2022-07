Brian Brobbey keert na een kortstondig Duits avontuur terug bij Ajax. De Amsterdammers nemen de spits voor 16,35 miljoen euro over van RB Leipzig, terwijl hij een jaar geleden transfervrij de omgekeerde weg bewandelde. Via bonussen kan de som oplopen tot 19,35 miljoen euro.

De twintigjarige Brobbey tekent een contract voor vijf seizoenen bij de club waarbij hij de jeugdopleiding doorliep en zijn profdebuut maakte. Vorig jaar kwam hij niet tot een akkoord over een nieuw contract en liep hij transfervrij de deur uit naar RB Leipzig.

In Leipzig kwam Brobbey niet uit de verf. Hij speelde in totaal dertien competitiewedstrijden, maar kwam daarin niet tot scoren. Na een half jaar werd de spits weer verhuurd aan Ajax, waarbij hij met zeven goals in elf Eredivisie-duels een grote rol in het behalen van de landstitel speelde.

Na het succesvolle half jaar maakte Brobbey er geen geheim van dat hij langer wilde blijven, maar de jeugdinternational had bij Leipzig nog een contract tot 2025. De Bundesliga-club stelde zich daarom hard op, waardoor het langer duurde tot er een akkoord met Ajax werd bereikt.

Brian Brobbey speelde het afgelopen seizoen een grote rol in de titelwinst van Ajax. Brian Brobbey speelde het afgelopen seizoen een grote rol in de titelwinst van Ajax. Foto: Getty Images

Ajax zeer actief op transfermarkt

In een eerder stadium versterkte Ajax zich al met Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey en Francisco Conceição. De Amsterdammers legden in totaal een som van minimaal 85,5 miljoen euro neer voor deze aanwinsten.

Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Noussair Mazraoui (Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch (Bayern München) en Lisandro Martínez (Manchester United) voor in totaal zo'n 107 miljoen euro.