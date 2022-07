PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen AS Monaco. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen.

PSV begint het tweeluik op 2 of 3 augustus met een uitwedstrijd in Monaco. De return tegen de ploeg van voormalig AZ-aanvaller Myron Boadu volgt op 9 augustus in het Philips Stadion.

Vorig seizoen speelde PSV in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen de Monegasken. Voor eigen publiek werd er met 1-2 verloren en het uitduel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

PSV genoot bij de loting voor de derde voorronde een beschermde status en ontliep daardoor het Benfica van trainer Roger Schmidt, verliezend Europa League-finalist Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst en Fenerbahçe of Dynamo Kyiv.

PSV kan na vier jaar weer Champions League in

Mocht PSV erin slagen om af te rekenen met AS Monaco, dan moet er daarna nog één horde worden overwonnen om voor het eerst sinds 2018 de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij een nederlaag rest voor de ploeg van coach Ruud van Nistelrooij Europa League-voetbal.

Later op maandag (14.00 uur) vindt de loting voor de derde voorronde van de Conference League plaats. FC Twente gaat in de koker, maar de kans is groot dat de ploeg van trainer Ron Jans na de loting nog niet weet wie de opponent is. De wedstrijden in de tweede voorronde moeten namelijk nog plaatsvinden.

Ook AZ komt mogelijk in actie in de derde voorronde van de Conference League, maar de Alkmaarders moeten eerst nog zien af te rekenen met FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina. Dat tweeluik wordt op 21 en 28 juli afgewerkt.

Ajax en Feyenoord hoeven dit seizoen geen voorrondes af te werken. Ajax is als landskampioen zeker van de groepsfase van de Champions League en Feyenoord stroomt in de groepsfase van de Europa League in.