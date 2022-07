Ajax heeft zich woensdag versterkt met Calvin Bassey. De verdediger komt voor minimaal 23 miljoen euro over van Rangers FC en tekent een contract tot medio 2027 in Amsterdam.

De transfer van Bassey hing al enige tijd in de lucht. Hij is woensdag naar Oostenrijk afgereisd om zich bij de rest van de selectie te voegen. Voor Rangers is de verkoop van Bassey de grootste uitgaande transfer in de clubhistorie. De som van 23 miljoen euro kan door bonussen nog oplopen tot 26,5 miljoen euro.

De 22-jarige Bassey werd geboren in Italië, maar komt uit voor het Nigeriaanse elftal. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Leicester City, waarna hij in 2020 de overstap maakte naar Rangers FC.

In Glasgow beleefde hij afgelopen seizoen zijn doorbraak met onder meer sterke optredens in de Europa League, waarin het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst tot de finale reikte. Daarin trok Eintracht Frankfurt in een strafschoppenserie aan het langste eind.

Calvin Bassey vertrekt voor een bedrag van minimaal 23 miljoen euro naar Ajax. Calvin Bassey vertrekt voor een bedrag van minimaal 23 miljoen euro naar Ajax. Foto: Getty Images

Bassey is opvolger van naar United vertrokken Martínez

Ajax besloot werk te maken van Bassey vanwege de belangstelling van Manchester United voor Lisandro Martínez. De Argentijn werd afgelopen weekend definitief ingelijfd door 'The Red Devils', die een bedrag van minimaal 57,37 miljoen euro voor hem betalen.

Eerder in deze transferwindow versterkte Ajax zich al met Steven Bergwijn en Owen Wijndal, die overkwamen van respectievelijk Tottenham Hotspur en AZ. Ook voor hen moest de landskampioen een (flinke) transfersom op tafel leggen: Bergwijn kostte 31,25 miljoen euro en voor Wijndal werd 10 miljoen euro betaald.

Ajax speelt op 30 juli zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, wanneer PSV de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.